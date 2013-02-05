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Здравствуйте! "На всех страницах" Шапка: Логотип сместить влево. Убрать кнопки страниц. Добавить кнопки трех категорий Windows XP, Windows 7, Windows 8 как меню на prostocompТОЧКАnet + картинки для кнопок ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
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Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика «IT – технологии». Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Работа по ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
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Необходимо зарегистрировать аккаунты и начать общение на форумах. Опубликовать 10-ть сообщений на 10-ти форумах. На каждом из 10 форумов 1-но из 10-ти сообщений должно содержать ссылку на сайт rired.ru/.../ Ссылку с сайта выбрать по теме ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад