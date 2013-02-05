rJIa3a

Николай rJIa3a

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка контента сайта.

    $190

    Здравствуйте! "На всех страницах" Шапка: Логотип сместить влево. Убрать кнопки страниц. Добавить кнопки трех категорий Windows XP, Windows 7, Windows 8 как меню на prostocompТОЧКАnet + картинки для кнопок ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вакансия автора.

    $500

    Требуются грамотные рерайтеры для долгосрочного сотрудничества. Объем работы большой, статьи нужны постоянно. Тематика «IT – технологии». Нужны люди, которые хорошо разбираются в этой теме и будут понимать о чем пишут. Работа по ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментарии в форуме

    $50

    Необходимо зарегистрировать аккаунты и начать общение на форумах. Опубликовать 10-ть сообщений на 10-ти форумах. На каждом из 10 форумов 1-но из 10-ти сообщений должно содержать ссылку на сайт rired.ru/.../ Ссылку с сайта выбрать по теме ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Редизайн и верстка контентного сайта.
Краткое ТЗ, уместные правки, своевременная оплата. Самые положительные впечатления от сотрудничества, рекомендую.
Очень качественный исполнитель. Трудится в тандеме с отличным дизайнером (/www.weblancer.net/users/Julduzhon/). Поставленную задачу выполнили быстро и в соответствии с техническим заданием. Рекомендую как мастеров своего дела. Благодарю Виктора и Юлию за проделанный труд!
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