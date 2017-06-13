Сайт на Joomla - необходимо на страницы сайта вставить баннер

Необходимо установить баннер (размер 230 x 390) в правой колонке на следующие страницы сайта www.massagniistol.ru:

http://massagniistol.ru/

http://massagniistol.ru/2013-02-12-00-52-27.html

http://massagniistol.ru/about.html

http://massagniistol.ru/skladnye-stoly.html

http://massagniistol.ru/statsionarnye-stoly.html

и на каждой странице товара, например, http://massagniistol.ru/skladnye-stoly/product/view/1/56.html

Фактически, получается на каждой странице сайта...

Баннер будет ссылаться на страницу сайта - http://sportsciences.ru/catalog/services-list/LechebniiMassage

К данной ссылке нужно добавить UTM-метки для отслеживания в Яндекс.Метрике

Так же необходимо предоставить ссылки на страницы административной панели управления сайтом, где можно корректировать адрес ссылки данного баннера (включать/убирать UTM метки, менять сам баннер и т.д.). Самостоятельно я не могу найти места, где нужно встраивать данный баннер.

Пожалуйста, укажите стоимость и время данной работы.

Баннер прилагается.

Спасибо!