Верстка под WordPress, установка CMS WordPress, размещение на хостинге

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок136 просмотров
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Здравствуйте,

Нужен профессионал, который сверстает лендинговую страницу под Wordpress. Дизайн страницы в прикрепленном файле.

Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки со стороны заказчика, поэтому фрилансер должен заранее рассчитывать на эти правки и благожелательно относиться к процессу.

WordPress
7 лет назад
bestdrug
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
dzhit86
37 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
4 дня
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