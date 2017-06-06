RIP шаблона wordpress

Шапка с этого сайта - http://web-aqua.kz/

Портфолио с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на втором этаже)

Услуги с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на четвертом этаже)

О нас с этого сайта - http://www.idg.net.ua/ (там где Разработка сайтов в Indigo)

Контакты с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (последний этаж)

В основу брать my-master.net.ua, т.е. скролл страницы и меню и т.д.