RIP шаблона wordpress

Нужно по техническому заданию, которое я приложил к проекту сделать возможность оплаты за чтение постов на блоге WordPress с помощью PayPal и Robokassa, а также сделать остальные функции. От программиста нужно решение, делать на платных плагинах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шапка с этого сайта - http://web-aqua.kz/
Портфолио с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на втором этаже)
Услуги с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на четвертом этаже)
О нас с этого сайта - http://www.idg.net.ua/ (там где Разработка сайтов в Indigo)
Контакты с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (последний этаж)
В основу брать my-master.net.ua, т.е. скролл страницы и меню и т.д.
- https://impulse-design.com.ua/blog.html это тоже рипнуть
- На моём сайте будет блог
Эффект в портфолио при наводке как тут - https://impulse-design.com.ua/
- И в футере сайта вместо Кто мы? должно выводится последние новости
Все четко сделаете, чистый код, адаптив 100%, валидный код, сео оптимизированный
1) шапка, 2) портфолио, 3) услуги, 4) о нас, 5) контакты
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