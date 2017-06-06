RIP шаблона wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Шапка с этого сайта - http://web-aqua.kz/

Портфолио с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на втором этаже)

Услуги с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (на четвертом этаже)

О нас с этого сайта - http://www.idg.net.ua/ (там где Разработка сайтов в Indigo)

Контакты с этого сайта - http://my-master.net.ua/ (последний этаж)

В основу брать my-master.net.ua, т.е. скролл страницы и меню и т.д.

    https://impulse-design.com.ua/blog.html это тоже рипнуть
  • На моём сайте будет блог

    Эффект в портфолио при наводке как тут - https://impulse-design.com.ua/

  • И в футере сайта вместо Кто мы? должно выводится последние новости

    • Все четко сделаете, чистый код, адаптив 100%, валидный код, сео оптимизированный

    1) шапка, 2) портфолио, 3) услуги, 4) о нас, 5) контакты

WordPress
7 лет назад
LiuQCam
26 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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