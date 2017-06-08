Перенести сайты на новый домен

$10
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок146 просмотров
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Перенести сайты на новый домен. Внести косметические изменения в один лэнд.

7 лет назад
aidrim
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
drecksau
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с задачей,хотя их было довольно много.
Мне было приятно, легко и просто работать. Чёткие задачи, лёгкая коммуникация и мгновенная оплата после выполненной работы. Спасибо!