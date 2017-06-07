Собрать сайт на WP

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
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Уважаемые Фрилансеры,
требуется собрать сайт на шаблоне WP Corporate plus. Версия шаблона бесплатная.
Тз прикреплено.
Не работаю с предоплатой. Можете собрать сайт на своем хосте.
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