Собрать сайт на WP

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок205 просмотров
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Уважаемые Фрилансеры,

требуется собрать сайт на шаблоне WP Corporate plus. Версия шаблона бесплатная.

Тз прикреплено.

Не работаю с предоплатой. Можете собрать сайт на своем хосте.

7 лет назад
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад