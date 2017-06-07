Нужно натянуть порезку на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки209 просмотров
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Добрый день

Есть уже порезанный сайт всех страниц сайта http://flake.pusku.com/Credos

Необходимо порезку натянуть на CMS Drupal 7.

Сайт будет на 2-х языках (рус, англ).

Нужен адекватный и ответственный исполнитель.

Просьба не пишите в личку.

Стоимость и сроки указывайте в заявке. (Желаемые сроки не более недели).

Исходники будут высланы выбранному исполнителю.

Спасибо.

Drupal
7 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад