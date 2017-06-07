Нужно натянуть порезку на Drupal

На странице сайта реализован поиск по заголовкам материалов в определенных категориях. К нему добавится выпадающий список http://prntscr.com/fgx3gf , чтобы можно было выбрать поле по которому производится поиск: - по заголовку, - по телу материалов, - по дате. нужен ...