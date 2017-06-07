Нужно натянуть порезку на Drupal

Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
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Добрый день
Есть уже порезанный сайт всех страниц сайта http://flake.pusku.com/Credos
Необходимо порезку натянуть на CMS Drupal 7.
Сайт будет на 2-х языках (рус, англ).
Нужен адекватный и ответственный исполнитель.
Просьба не пишите в личку.
Стоимость и сроки указывайте в заявке. (Желаемые сроки не более недели).
Исходники будут высланы выбранному исполнителю.
Спасибо.
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