Проблема с wp-cron.php не Worpdress, не отключается

Ищу программиста, который хорошо разбирается в Wordpress для решения такой задачи: я не могу отключить wp-cron.php. Прописывал настройки в wp-config, но в логах все равно вижу очень частые запросы. Хочу в этом разобраться: можно ли это вообще сделать, почему не получается.

Запросы в логах access.log вот такого вида:

285.144.650.171 - - [07/Jun/2017:15:48:22 +0300] "POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1496839702.6991319656372070312500 HTTP/1.0" 200 - "http://site.ru/wp-cron.php?doing_wp_cron=1496839702.6991319656372070312500" "WordPress/4.5; http://site.ru"

Все такие запросы идут с IP адреса моего сайта.

При этом в wp-config.php cron отключен.

Вообще я бы хотел отключить wp-cron и запускать его раз в час "со стороны сервера", сис. админ на сервере все поможет сделать, а вот с движком я не могу разобраться.