Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
Устранить ошибку Virtuemart + RusPostel One page Checkout
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корзина – компонент RusPostel One Page checkout. После установки дополнительного плагина доставки при покупке товара, если выбран другой
метод доставки (например, самовывоз), выдаёт ошибку "Не удалось выбрать
тариф доставки. Возможно, либо Вы не указали свой адрес, либо
продавец/грузоотправитель не поддерживает Ваш регион.".
Программист, который пытался исправить, написал следующее: если убрать проверку
города плагина доставки, то сам плагин перестанет работать. Пробовал
установить город "по умолчанию», но при выборе стандартных методов
доставки все равно выдает ошибку.
Нужен профессионал, готовый решить эту проблему.
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