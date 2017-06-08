Устранить ошибку Virtuemart + RusPostel One page Checkout

Очень доволен работой с Владиславом. Работу нужно было сделать срочно, он вошёл в моё положение и работал ночью. Сделал всё грамотно, после исполнения заказа написал подробный отчёт с инструкциями на будущее. Профессионал высокого уровня. До него задание не смогли сделать два фрилансера. Надеюсь, что буду сотрудничать с ним и в будущем. Настоятельно рекомендую как ответственного исполнителя.