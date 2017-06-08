Устранить ошибку Virtuemart + RusPostel One page Checkout

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка156 просмотров
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Корзина – компонент RusPostel One Page checkout. После установки дополнительного плагина доставки при покупке товара, если выбран другой

метод доставки (например, самовывоз), выдаёт ошибку "Не удалось выбрать

тариф доставки. Возможно, либо Вы не указали свой адрес, либо

продавец/грузоотправитель не поддерживает Ваш регион.". 

Программист, который пытался исправить, написал следующее: если убрать проверку

города плагина доставки, то сам плагин перестанет работать. Пробовал

установить город "по умолчанию», но при выборе стандартных методов

доставки все равно выдает ошибку.

Нужен профессионал, готовый решить эту проблему.

Virtuemart
7 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой с Владиславом. Работу нужно было сделать срочно, он вошёл в моё положение и работал ночью. Сделал всё грамотно, после исполнения заказа написал подробный отчёт с инструкциями на будущее. Профессионал высокого уровня. До него задание не смогли сделать два фрилансера. Надеюсь, что буду сотрудничать с ним и в будущем. Настоятельно рекомендую как ответственного исполнителя.
Задача была поставлена четко, оплата поступила незамедлительно. Доволен сотрудничеством и надеюсь на продолжение!