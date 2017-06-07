Wordpress - создать сайт по сравнению цен

Ищу человека, который хорошо знаком с wordpress и не будет изобретать свой велосипед для моей задачи, а сделает все на готовых и популярных плагинах.

Цель: создать сайт аналог hotline.ua но с другой группой товаров - Hand Made.

Уже купленный шаблон: http://demo.powerthemes.club/themes/compare

На основании данного шаблона и популярных плагинов, нужно сделать прайс агрегатор. Все товары будут добавляться людьми из админ панели вручную.

Есть более расширенное ТЗ с мокапами и детализацией до уровня полей, его уже отправлю конечному исполнителю, так как в ТЗ есть конфиденциальные данные.

Перед началом работ нужно будет подписать NDA (требование заказчика).

В идеале найти гуру в WordPress + опыт работ с подобными заказами.

В реальности достаточно будет найти - продвинутого пользователя в WordPress, который часто дорабатывает готовые темы под заказчика.