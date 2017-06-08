[url=http://mtour.pro/]mtour.pro/[/url] нужно интегрировать лендинг с CMS wordpress, с возможностью редактирования всего контента имеющегося на сайте. Срок 1 – 2 дня
Требуется Битрикс программист для доработки сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Битрикс программист для доработки сайта, первая задача такая:
Подключить к магазину модуль оплаты, пишите скайп, цену за работу.
https://marketplace.1c-bitrix.ua/solutions/onpay.pay/
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