Требуется Битрикс программист для доработки сайта

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Требуется Битрикс программист для доработки сайта, первая задача такая:

Подключить к магазину модуль оплаты, пишите скайп, цену за работу.

https://marketplace.1c-bitrix.ua/solutions/onpay.pay/

https://onpay.ru/1c_bitrix

7 лет назад
sireja
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад