WP доработка

Ищу человека, который хорошо знаком с wordpress и не будет изобретать свой велосипед для моей задачи, а сделает все на готовых и популярных плагинах. [b]Цель[/b]: создать сайт аналог [url=https://hotline.ua/]hotline.ua[/url] но с другой группой товаров - Hand Made. Уже купленный шаблон: [url=http://demo.powerthemes.club/themes/compare]http://demo.powerthemes.club/themes/compare[/url] На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывести товары из категорий на главной странице https://megastok.su/ тут http://joxi.ru/p27LzxjtQ7MoA7 и в блоках ниже
так же как в демо версии http://wp.jmstheme.com/megashop/
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