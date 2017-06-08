WP доработка

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки116 просмотров
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Вывести товары из категорий на главной странице https://megastok.su/ тут http://joxi.ru/p27LzxjtQ7MoA7 и в блоках ниже

так же как в демо версии http://wp.jmstheme.com/megashop/ 

7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад