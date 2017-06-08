Интеграция сайта с wordpress

Ищу человека, который хорошо знаком с wordpress и не будет изобретать свой велосипед для моей задачи, а сделает все на готовых и популярных плагинах. [b]Цель[/b]: создать сайт аналог [url=https://hotline.ua/]hotline.ua[/url] но с другой группой товаров - Hand Made. Уже купленный шаблон: [url=http://demo.powerthemes.club/themes/compare]http://demo.powerthemes.club/themes/compare[/url] На ...