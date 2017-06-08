Интеграция сайта с wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок134 просмотра
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mtour.pro/ нужно интегрировать лендинг с CMS wordpress,  с возможностью редактирования всего контента имеющегося на сайте. 

Срок 1 – 2 дня

WordPress
7 лет назад
laoway
Сергей 
37 летКитай
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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