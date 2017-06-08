Натянуть вёрстку интернет-магазина на Opencart, или варианты

Здравствуйте.

Есть: готовая вёрстка.

Задача: интегрировать вёрстку на CMS, пока остановились на opencart, но если предложите альтернативные варианты, с радостью рассмотрим.

Особенности: есть не стандартный функционал, вероятно придётся дописывать модули. Подробное описание функционала в ТЗ. Читайте внимательно, адекватно оценивайте свои возможности и удачи нам всем.

В ответе пишите сроки и ценник.