Натянуть вёрстку интернет-магазина на Opencart, или варианты

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок137 просмотров
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Здравствуйте. 

Есть: готовая вёрстка. 

Задача: интегрировать вёрстку на CMS, пока остановились на opencart, но если предложите альтернативные варианты, с радостью рассмотрим. 

Особенности: есть не стандартный функционал, вероятно придётся дописывать модули. Подробное описание функционала в ТЗ. Читайте внимательно, адекватно оценивайте свои возможности и удачи нам всем. 

В ответе пишите сроки и ценник.

OpenCart
7 лет назад
rabotawolk
Алексей 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
2 дня
Взялся за проект, озвучил красивый ценник и сроки. Обещал каждые два часа показывать наработки. В итоге ничего не сделал, ничего не показывал, на связь выходит с трудом. Пропадает, по самым разным причинам. Предоплату не брал. Так что даже мотив такого поведения сложно назвать. И ещё, за несколько дней «знакомства» с этим человеком у него появились 2 положительных и 3 отрицательных отзыва.
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