Мелкие правки

тестовый домен [url=http://bombasite.ru/]bombasite.ru/[/url] переверстать карточку товара вот так [url=https://yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J]yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J[/url] оптимировать работу сайта , а именно оптимизироавть торговые предложения – сейчас опции с материалами подгрвжатся во все товары, а отображается только там где галочек протсавленны из -за этого получается что очень ...