Доработка проекта на OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок163 просмотра
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Сайт:  shop-dance.com

  • Перенос на https (при включении https перестает работать мегафильтр)
  • Повысить скорость загрузки внутренних страниц (менее 2 сек. необходимо)
  • Добавить третий уровень категорий слева
Отдельно по стоимости рассчитать: перенести со старого магазине на Prestashop 1.4.4. на OpenCart
OpenCart
7 лет назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SobolevAnatoly
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$40
20 дней
Правки сделани, вопрос со сроками. Но задача была сложная.
Александр, ответственный и терпеливый заказчик.
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