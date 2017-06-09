Выполнить маленькие правки на сайте и сделать мобильную версию сайта.

PRAGUE2GO

http://prague2go.co.il/

1. На главной странице есть 8 квадратов (трансферы, покупки, рестораны, деньги и тд.)

Например: http://prague2go.co.il/he/מידע-כללי-על-פראג/

Нужно сделать так, чтобы эти страницы выглядели нормально, а именно:

Сократить ширину текста, чтобы текст выглядел как здесь:

(имеется в виду, что сейчас текст написан очень широко, а хотелось бы, чтобы все выглядело аккуратно)

Сделать так, чтобы фотографии загружались рядом с текстом (как здесь: http://hulzekan.co.il/jerusalem4/) (текст справа, а фотографии слева)

Сделать так, чтобы на этих 8 страницах, которые нужно исправить, были фотографии наверху страницы с текстом (точно как здесь: http://prague2go.co.il/טיולים-מאורגנים-בעברית/)

1. Сделать мобильную версию сайта. (Не приложение, а именно мобильную версию).