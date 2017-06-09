Наладить совместное взаимодействие нескольких компонентов на Joomla

Сайт Joomla 3.7.2, шаблон GavickPRO, используются К2 и много чего ещё, в том числе Virtuemart.

Нужно наладить их взаимную работу между собой. Например, как-то уладить появление ReCaptcha. Если её убрать, то лезет просто куча ботов (домену более десяти лет, отказ от антибота вообще - просто не реален). А сейчас из-за того, что в форме обратной связи используется капча, она уже не показывается при регистрации ни на самом сайте, ни в VM. В итоге, не работает ни то, ни другое. Отключить форму обратной связи? Она таки тоже нужна. Надо продумать стратегию, когда она будет появляться, или как-то иначе решить этот конфликт. Такая же проблема с комментированием в статьях сайта...

Если выполнение этого понравится, дам ещё несколько задач на troubleshooting по этому же сайту.

Есть потребность наладить взаимодействие с AWS.