Натянуть лендинг на Umi cms

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовая верстка лендинга (3 экрана), нужно интегрировать ее в UMI CMS + связать с CRM

Подробности в лс.

В заявке _обязательно_ указывайте стоимость от ... до.. и сроки

7 лет назад
sholex
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • NetCat разработчик на простой корпоративный сайт

    Задача, натянуть верстку на неткат стандарт.   Главная и несколько внутренних страниц.  Если у вас есть опыт работы с этой системой.  Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы.  Ссылку на Техническое задание дам ответом.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка и редактирование WooCommerce

    $100

    1. Есть сайт на WordPress. Интернет-магазин На сайте установлен дефолтный WooCommerce. При оформлении заказа уведомление о новом заказе приходит клиенту, админу приходит короткое уведомление + копия полного уведомления, которое приходит клиенту (все в одном письме). При смене статуса ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • PSD на Wordpress

    надо натянуть psd на wordpress согласно блокам и модулям которые уже установлены на wordpress .. ну и что бы формы обратной связи работали конечно жена wordpress обязательно wpml + woocommerce - что бы работали и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наладить совместное взаимодействие нескольких компонентов на Joomla

    Сайт Joomla 3.7.2, шаблон GavickPRO, используются К2 и много чего ещё, в том числе Virtuemart. Нужно наладить их взаимную работу между собой. Например, как-то уладить появление ReCaptcha. Если её убрать, то лезет просто куча ботов (домену ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить маленькие правки на сайте и сделать мобильную версию сайта.

    PRAGUE2GO [url=http://prague2go.co.il/]http://prague2go.co.il/[/url]   1.    На главной странице есть 8 квадратов (трансферы, покупки, рестораны, деньги и тд.)             Например: [url=http://prague2go.co.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92/]http://prague2go.co.il/he/מידע-כללי-על-פראג/[/url]                         Нужно сделать так, чтобы эти страницы выглядели нормально, а именно:   [list] [*]Сократить ширину текста, чтобы текст выглядел как здесь: [/list]            [url=http://prague2go.co.il/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/]http://prague2go.co.il/טיולים-מאורגנים-בעברית/[/url]             (имеется в ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мелкие правки

    Нужен человек который с modX  на ты, нужно сделать 5 мелких правок, работа с модулем formIt подробности при личном общении, срочно

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Опенкарт – oc store

    тестовый домен [url=http://bombasite.ru/]bombasite.ru/[/url]  переверстать карточку товара  вот так [url=https://yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J]yadi.sk/i/Lvt9QDHd3JtZ8J[/url]  оптимировать работу сайта , а именно оптимизироавть торговые предложения – сейчас опции с материалами подгрвжатся во все товары, а отображается только там где галочек протсавленны  из -за этого получается что очень ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка кулинарного сайта на Wordpress.

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.   1. Нужно установить кулинарную микроразметку на сайт;  2. Исправить ошибки в микроразметке по сервисам Яндекса и Гугла; 3. Исправить ошибки W3C валидатора: validator.w3.org и jigsaw.w3.org/css-validator

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка проекта на OpenCart

    Сайт:  shop-dance.com [list=1][*]Перенос на https (при включении https перестает работать мегафильтр)[*]Повысить скорость загрузки внутренних страниц (менее 2 сек. необходимо)[*]Добавить третий уровень категорий слева[/list] Отдельно по стоимости рассчитать: перенести со старого магазине на Prestashop 1.4.4. на OpenCart

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад