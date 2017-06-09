Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. Ссылку на Техническое задание дам ответом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо натянуть psd на wordpress согласно блокам и модулям которые уже установлены на wordpress .. ну и что бы формы обратной связи работали конечно жена wordpress обязательно wpml + woocommerce - что бы работали и переводили ВЕСЬ сайт . Сайт уже частично свёрстан . Оcталось только интегрировать модули wpml и woocommerce что бы работали правильно. Все остальные вопросы - в личку. Сразу укажите примерную стоимость. Исполнителей с ценой от 3к и выше - не беспокоить :) Новичкам которые научились по youtube создавать темы на wordpress и не знают что такое wpml - не беспокоить.
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