надо натянуть psd на wordpress согласно блокам и модулям которые уже установлены на wordpress .. ну и что бы формы обратной связи работали конечно жена wordpress обязательно wpml + woocommerce - что бы работали и переводили ВЕСЬ сайт . Сайт уже частично свёрстан . Оcталось только интегрировать модули wpml и woocommerce что бы работали правильно. Все остальные вопросы - в личку. Сразу укажите примерную стоимость. Исполнителей с ценой от 3к и выше - не беспокоить :) Новичкам которые научились по youtube создавать темы на wordpress и не знают что такое wpml - не беспокоить.