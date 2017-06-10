Правка на MODX

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки113 просмотров
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Надо отредактировать цены  https://goo.gl/FVDhwX

В дальнейшем требуется регулярная поддержка по сайту.

Нужен человек именно с опытом в данной CMS для длительного сотрудничества.

MODX
7 лет назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Александр работает быстро, показывает ход процесса работы, конкретизирует пробелы в ТЗ, выполненную работу оплатил по факту. На мой взгляд - идеальный спец в своем деле. Буду сотрудничать еще.
Отличный заказчик, внятно и чётко составил ТЗ, на вопросы в ходе работы отвечал практически сразу и оплатил после выполнение работы вовремя. Рекомендую.
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