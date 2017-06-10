Как убрать расширение в url ?

Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. Ссылку на Техническое задание дам ответом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый деньУстановлена CMS WP с ЧПУ вида site.ru/url.phpТак же загружены на ftp файлы вида site.ru/url.htmlПодскажите пожалуйста как сделать чтобы не выводилось расширение html и был вид site.ru/url и сохранить вывод в WP site.ru/url.phpЗаранее благодарю
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