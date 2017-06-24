Натяжка на wp и мелкие правки

И так, хочу поделится с вами честным мнением о работе этого профессионала. За всю историю своей работы, я могу с уверенностью назвать Александра одним из лучших, с кем я когда-либо работал в этой сфере. Александр, не делает просто проект ради денег, он переживает проект вместе с вами, умеет войти в положение клиента, объясняет процесс работы, показывает примеры, это как раз тот случай из жизни когда человек выполняет свою работу и перевыполняет её, качественно, ответственно и во время. Если бы мог поставить здесь 6 звёзд за работу и я бы так и сделал. Очень доволен исполнением и настоятельно рекомендую его для вашего проекта.