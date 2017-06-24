Натяжка на wp и мелкие правки

Задача, натянуть верстку на неткат стандарт. Главная и несколько внутренних страниц. Если у вас есть опыт работы с этой системой. Напишите ваши примеры работ и их стоимость и сроки или стоимость часа работы. Ссылку на Техническое задание дам ответом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужна хорошая натяжка, на wordpress уже готового макета на html
И правки:
1) Добавление украинского языка
2) Доработать адаптацию под моб телефоны
3) Доработать паралакс анимацию
4) Поменять анимацию кнопок в динамическом меню и кнопку обратной связи
5) В блоке наши клиенты - сделать лого цветными (все логотипы есть в цветном виде)
6) Поменять название одного блока на главной странице
Ну и конечно качественно натянуть и провести маленький гайд по пользованию.
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