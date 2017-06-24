Натяжка на wp и мелкие правки

$20
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки154 просмотра
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Добрый день, нужна хорошая натяжка, на wordpress уже готового макета на html

И правки:

1) Добавление украинского языка

2) Доработать адаптацию под моб телефоны

3) Доработать паралакс анимацию

4) Поменять анимацию кнопок в динамическом меню и кнопку обратной связи

5) В блоке наши клиенты - сделать лого цветными (все логотипы есть в цветном виде)

6) Поменять название одного блока на главной странице

Ну и конечно качественно натянуть и провести маленький гайд по пользованию.

http://r507744x.beget.tech/index.php

7 лет назад
N1ON
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
platinum-trade
Александр 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов(-1)
7 лет назад
$60
1 день
И так, хочу поделится с вами честным мнением о работе этого профессионала. За всю историю своей работы, я могу с уверенностью назвать Александра одним из лучших, с кем я когда-либо работал в этой сфере. Александр, не делает просто проект ради денег, он переживает проект вместе с вами, умеет войти в положение клиента, объясняет процесс работы, показывает примеры, это как раз тот случай из жизни когда человек выполняет свою работу и перевыполняет её, качественно, ответственно и во время. Если бы мог поставить здесь 6 звёзд за работу и я бы так и сделал. Очень доволен исполнением и настоятельно рекомендую его для вашего проекта.
В целом очень доволен отношением, не доволен тем что есть некий хаос в постановке задачи - но это у большинства так,. но на фоне общих требований все терпимо. Могу рекомендовать дальше. Связь отменно финансы терпимо !
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