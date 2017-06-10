Доработать вывод разделов в каталоге Woocommerce

Есть интернет магазин на Woocommerce, в котором каталог идет в 3 раздела Фаркопы => Acura=> Acura MDX => 2014 год

Задача следующая, на странице 3 подраздела (Acura MDX) вывести ниже самого 4 раздел (2014 год) (см. скриншот ниже).

Пример как это выглядит: http://prntscr.com/fi3jie

Сам раздел берется из карточки, т.е. если в карточке товара прописана данная метка (либо доп. поле), то в 3 разделе должна она же и отобразится, если их несколько, то так же должны отобразится несколько разделов, и должны быть привязаны конкретно к этому разделу. Берутся же значения из меток (либо доп. поле, как вам будет удобнее сделать), вот отсюда http://prntscr.com/fi3jz0

Это можно сделать через метки, либо через 3 пораздел каталога, либо доп. поле, варианты и стоимость работы рассмотрю.