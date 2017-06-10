Доработки сайта на WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки176 просмотров
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сайт на WP http://банкротимфизлиц.рф

Нам надо там кое-что подправить + довнести текст на страницу заявления, плюс сделать попап (дизайн и вёрстка уже есть).

список доработок в вордовском файле.

Еще высылаю псдшник попапа и картинку для заявления.

http://dropmefiles.com/7GTJx

Также я вышлю ещё текст сниппета и мета-описания стр с заявлением.

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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