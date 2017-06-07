Требуется вытащить дизайн с Wix

1)Переделать шапку 2)Сверстать и разместить на wp 1 страницу 3)форма заявки изменить и правки! Правки не все залиты на Первым делом изменить форму заявки. Срок 3 дня https://yadi.sk/d/wP5VAA2A3JN4ib
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется достать с wix дизайн и преобразовать все в html
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