Доработка DLE

1)Переделать шапку 2)Сверстать и разместить на wp 1 страницу 3)форма заявки изменить и правки! Правки не все залиты на Первым делом изменить форму заявки. Срок 3 дня https://yadi.sk/d/wP5VAA2A3JN4ib
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание для goal-online.org
В процессе вы столкнетесь с легкими дописанными модулями(частично закомментированными).
Работаем через БС, на проверку 2 дня.
1. Скрытие текса с страницы.
1.1. В новостях, опубликованы счета матчей,нужно их скрыть с возможностью отобразить информацию при клике на нее. Пример: http://jevons.video/757-real-madrid_as-roma_europe_champions-league_08-03-2016_review.html
1.2. Тоже сделать в короткой новости, всоответствующих масштабах.
2. Генерация Description в модуле новости
2.1 Он формируется автоматически (был переписан)вставляя время матча, тур итд. Нужна возможность, добавлять его вручную если потребуется, при формировании новости, если поле не будет заполнено, пусть
генерируется автоматически.
3. Формат времени
3.1 В title и Description автоматически добавляется время начала матча в формате 2017-06-07 21:45:00. Изменить формат на 07.06.2017 в 21:45.
3.2 Убрать время из title, оставить там только дату.
4. Ошибка в времени начала матча
4.1 На странице с трансляциями, есть отчет времени до начала. Он не умеет считать дни, только часы, в пределах 24. Пример: Если до начала матча остается 3 дня 5 часов, выводится, что до матча осталось 5 часов,
и так каждые сутки. Требуется ввести еще и дни.
5. УРЛ статистических страниц
5.1 Сделать автоматическое формирование URL для статики вида: дата матча-название страницы. Пример: 03-03-2017-CSKA-Spartak. Сохранить возможность, работы с старым вариантом УРЛ, например, убрав галочку с автоматической генерации нового вида.
5.2 Название статистических страниц должно заполняться автоматически (исходя из выбранных
команд, есть такая возможность), если поле осталось пустым.
В существующих страницах, адреса не должны измениться.
6. Title и Description для страниц с командами.
6.1 На сайте есть модуль - база футбольных команд. Нужно добавить возможность при создании и редактировании клуба добавить заголовки и описания. + что бы команды
попали в карту сайта. Пример клуба: https://goal-online.org/team/football/spartak/
6.2 Добавить команды в карту сайта, и в дальнейшем все команды, должны внее попадать.
7. Новости команды
7.1 7.1 На странице команды, https://goal-online.org/team/football/spartak/есть поле новостей команды, вывести их можно, лишь указав команду, но тогда на странице
с новостью выходил ее логотип. Нужно упросить функцию, как – то поменять, что
новость принадлежит этой команде, без вывода логотипа.
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