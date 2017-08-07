Правки сайта Джумла 2.5.28

1) Для игр. Сначала идет фильтр с бегунком для цены(нужно изменить символ доллара на слово цена), "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/games/, "Жанр" как в ссылке прежде 2) Для аксессуаров. Фильтр для цены, "Категория" как тут http://www.gamepark.ru/xboxone/accessories/, "Разделы" ...