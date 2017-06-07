Настройка плагина на Wordpress

Задача:

- Необходимо настроить плагин на Wordpress, который обеспечивает мост (синхронизацию пользователей) между самим сайтом на WP и форумом на ISP.

- Проверить функциональность плагина и убедиться, что действует полная синхронизация между сайтом и форумом.

Основная проблема:

- В момент настройки плагина выкидывает ошибку, что логины админов не одинаковые на WP и ISP.

Факты:

- Соединение с форумом происходит и по факту всё нормально.

Возможные решения:

- Покопать форумы, документацию, написать в саппорт плагина, который разработан командой разработчиков ISP форума.