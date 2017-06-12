Натянуть верстку на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок205 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно натянуть существующую верстку yadi.sk/d/ELzliGhU3K2oTt на CMS WordPress согласно ТЗ goo.gl/oI5vnh 

!В окнах Вход/Регистрация используется виджет ulogin.ru

В результате должен получиться полноценный рабочий сайт. 

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WordPress
7 лет назад
Orb
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад