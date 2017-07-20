Проверить на вирусы сайт на друпале

Необходимо перенести сайт на платформе UMI.CMS на новый хостинг (hosting Ukraine).Сайт: inchofgold.com.ua Укажите, пожалуйста, сроки и стоимость, а также опыт работы с платформой UMI.CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хостер заблокировал сайт за рассылку спама, нужно проверить и почистить возможные вирусы.
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