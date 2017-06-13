Изменения на сайте cms opencart

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок156 просмотров
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Задача следующая. Сайт на cms opencart

Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте.

Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/ 

Вопросы в л.с. Отвечу.

Только постоплата. Сегодня сделали до 17-00. Завтра до 10 перевожу деньги.

спасибо.

OpenCart
7 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад