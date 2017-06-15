На сайте пропала страница со списком всех отзывов. Необходимо восстановить
Разработать шаблон темы wordpress с WooCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на шаблоне wordpress (Mint) http://demo.1theme.com/Mint/ (тяжелый и перегруженный) нужно сделать более легкий шаблон с подобной версткой и описанным функционалом
Нужно разработать шаблон темы и перезалить содержимое (тема установлена)
Более подробное тз разработаю совместно с исполнителем.
типы страниц
лендинг
главная - лендинг
внутренняя страница
страницы блога (категории,тэги) (станица с записями категорий, страница с записями тегов, запись блога)
инет магаз (вукоммерс) (страница товара, страница категории товаров, типовая оферта, корзина, мой аккаунт, оформление заказа)
блоки для верстки (вставка шорткодами)
табы (с динамическим переключением) Tabs
минигалерея (6 изображений) (woogallery Media Grid simple image)
форма обратной связи (в тексте и всплывающая)
код гугл карты
код деления страницы на колонки и блоки колонок (1\2 2\3 1\4)
иконки и картинки абзацев icon box
поле с кнопкой действия
код вставки блока товаров (из категорий)
раскрывающийся список toggle element
код вставки отзывов яндекс маркета
код иконок списка
динамические цифры counter
модальное окно
таблица
социальные кнопки
вставка контента pinterst youtube
опции WooCommerce
категории товаров (тип конвейер, тип груза, назначение конвейера)
теги
блок похожие товары (типаСлайдер Записей Slider with WP Posts)
теги блога связанные с тегами товара и тегами страниц
опции страниц
вставка блока товаров конкретной категории, вставка блока тегов
Технические требования
мобильная версия + десктопная версия
https
загрузка картинок из cloudinary.com
минимальное число плагинов
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