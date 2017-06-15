Разработать шаблон темы wordpress с WooCommerce

$400
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок272 просмотра
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Есть сайт   на шаблоне wordpress  (Mint)   http://demo.1theme.com/Mint/ (тяжелый и перегруженный) нужно сделать более легкий шаблон с подобной версткой  и описанным функционалом

Нужно разработать шаблон темы   и перезалить содержимое (тема установлена)

Более подробное тз разработаю совместно с исполнителем.

типы страниц

лендинг

главная - лендинг 

внутренняя страница

страницы блога (категории,тэги) (станица с записями категорий, страница с записями тегов, запись блога)

инет магаз (вукоммерс) (страница товара, страница категории товаров, типовая оферта, корзина, мой аккаунт, оформление заказа)

блоки для верстки (вставка шорткодами)

табы (с динамическим переключением)  Tabs

минигалерея (6 изображений)  (woogallery Media Grid simple image)

форма обратной связи (в тексте и всплывающая)

код гугл карты

код деления страницы на колонки и блоки колонок (1\2  2\3 1\4)

иконки и картинки абзацев icon box

поле с кнопкой действия

код вставки блока товаров (из категорий)

раскрывающийся список toggle element

код вставки отзывов яндекс маркета

код иконок списка

динамические цифры counter

модальное окно

таблица

социальные кнопки

вставка контента pinterst youtube

опции WooCommerce

категории товаров (тип конвейер, тип груза, назначение конвейера)

теги

блок похожие товары (типаСлайдер Записей Slider with WP Posts)

теги блога связанные с тегами товара и тегами страниц

опции страниц

вставка блока товаров конкретной категории, вставка блока тегов

Технические требования

мобильная версия + десктопная версия

https

загрузка картинок из cloudinary.com

минимальное число плагинов

WordPressWooCommerce
6 лет назад
anton_troy
Антон 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад