Специалист по WordPress

Есть сайт на шаблоне wordpress (Mint) [url=http://demo.1theme.com/Mint/]http://demo.1theme.com/Mint/[/url] (тяжелый и перегруженный) нужно сделать более легкий шаблон с подобной версткой и описанным функционалом Нужно разработать шаблон темы и перезалить содержимое (тема установлена) Более подробное тз разработаю совместно с исполнителем. [b]типы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация по cms WordPress, как сделать несколько колонок для разных страниц сайта, как сделать часть сайта на весь экран, как вывести модуль новостей и т.д.
Общение по скайпу или тимвьюверу
Указывайте цену за час
Спасибо
- Похожие заказы
- $400Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Нужно установить на сайт шахматный движок (любой) для простого функционала: передвижение шахматных фигур и ответ. Пример: [url=http://chessfield.ru/chess-puzzles/1]http://chessfield.ru/chess-puzzles/1[/url] [url=https://xchess.ru/chesstasks/shakhmatnye-zadachi-031.html]https://xchess.ru/chesstasks/shakhmatnye-zadachi-031.html[/url] [url=http://chessproblem.ru/id2653]http://chessproblem.ru/id2653[/url] [url=http://japonskie.ru/chesspuzzles/20040]http://japonskie.ru/chesspuzzles/20040[/url]Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот тут: http://zb-anapa.ru/otzyvy/index.php Капча есть, но не спасает.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть верстка сайта, её надо натянуть на битрикс. Скину всю информацию личным сообщением.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать сайт на CMS Joomla. Прошу сообщить свои контактные данные: · телефон, Skype (Viber), е-mail.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте пропала страница со списком всех отзывов. Необходимо восстановитьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть желание попробовать как оно. Есть магазин на oscommerce. Надо перекинуть товары, опции товаров, фильтры и попробовать накатить шапку. На демо или на нулленую версию посмотреть как оно работает с реальным наполнением. Если понравится, будем брать лицензию + дальнейшая ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Задача для профи! Интересует возможность на сайте разместить некую форму при заполнении которой посетитель автоматически регистрировался в тикет системе + создавался запрос. Желательно: Так же автоматически он попадал в список рассылок И желательно автоматически фиксировался в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача следующая. Сайт на cms opencart Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте. Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/ Вопросы в л.с. Отвечу. Только постоплата. Сегодня сделали до 17-00. Завтра до 10 перевожу деньги. спасибо.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо сделать пару страниц, подкорректировать меню. Оплата поэтапно либо в концеСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад