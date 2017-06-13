Специалист по WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки119 просмотров
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Нужна консультация по cms WordPress, как сделать несколько колонок для разных страниц сайта, как сделать часть сайта на весь экран, как вывести модуль новостей и т.д.

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WordPress
7 лет назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад