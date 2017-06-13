Установить на сайт шахматный движок

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки308 просмотров
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Добрый день 

Нужно установить на сайт шахматный движок (любой) для простого функционала: передвижение шахматных фигур и ответ.

Пример: 

http://chessfield.ru/chess-puzzles/1

https://xchess.ru/chesstasks/shakhmatnye-zadachi-031.html

http://chessproblem.ru/id2653

http://japonskie.ru/chesspuzzles/20040

7 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад