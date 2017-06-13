Установить на сайт шахматный движок

Задача следующая. Сайт на cms opencart Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте. Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/ Вопросы в л.с. Отвечу. Только постоплата. Сегодня сделали до 17-00. Завтра до 10 перевожу деньги. спасибо.