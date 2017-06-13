Архив новостей Modx Revo

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки175 просмотров
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Реализовать новостной раздел сайта с календарем (архивом) новостей как на скриншоте.

Есть верстка. Есть рабочий аналог на старом сайте на Evo с помощью Reflect. Но знаний не хватает перенести.

MODX
7 лет назад
Dziubenkoevg
Евгений 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад