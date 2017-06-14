Доработка функционала на модх + натянуть форму

требуется специалист с хорошим знанием особенностей joomla Нужно написать плагин для Artio JoomSef для поддержки компонента BT Media. Подробности в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется уверенный специалист модх
на доработку функционала (не до конца интегрирована новая верстка)
От желающих ожидаю портфолио по модх, часовую ставку
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