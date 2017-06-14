MVP (сайт на django) для газеты (Украина)

Нужен MVP-сайт для украинской газеты (в первую очередь — для размещения материалов, для работы с источниками, агрегации новостей и информации, digg-голосования). Для MVP мы планируем (можно обсуждать элементы, но нам хочется только django для сайта и python3 для алгоритмов; поэтому нужны примеры ваших работ на django) обойтись «малой кровью» и использовать, по возможности, готовые продукты, адаптируя их под свои потребности, например: wagtail, bootstrap, инструменты и api соцсетей (особенно интересует информация из fb), статистика и т.д. Нужно будет запустить MVP на VPN. Оплата — только грн.