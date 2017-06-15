Требуется создать модуль для woocommerce

$175
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки136 просмотров
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требуется создать модуль для woocommerce, по сути калькулятор с торговыми предложениями.

сейчас пока ищу подходящего человека с реальным опытом,хочу посмотреть реальные работы, тз дам лично.

оценка по объемам работы на 1-2 дня, бюджет 10 тыс руб.

с моей стороны максимальная помощь и разъяснения.

оплата сразу по завершению. работа на копии на вашей стороне.

WooCommerce
7 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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