Есть верстка информационного сайта (около 14 страниц). Нужно посадить и все настроить. Подробное ТЗ и верстка высылается заинтересованным фрилансерам. Обязателен опыт работы с ModX, оставьте ссылки на выполненные проекты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создать модуль для woocommerce, по сути калькулятор с торговыми предложениями.
сейчас пока ищу подходящего человека с реальным опытом,хочу посмотреть реальные работы, тз дам лично.
оценка по объемам работы на 1-2 дня, бюджет 10 тыс руб.
с моей стороны максимальная помощь и разъяснения.
оплата сразу по завершению. работа на копии на вашей стороне.
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