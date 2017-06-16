Нужно установить тему WordPress.

Требуется развернуть покупную тему с поддержкой магазина WooCommerce на поддомене нашего сайта.

На главной странице (лэндинге) среди прочего должны располагаться ссылки (картинки) на страницы разделов каталога.

В разделе каталога – ссылки на страницы модели.

На странице модели – карточка товара.

Понравилась версия TRAVEL, http://preview.themeforest.net/item/layer-huge-collection-of-landing-pages/full_screen_preview/16922953?_ga=2.17805759.707065881.1496666280-1631592141.1496666280

но судя по демо, у нее нет внешнего вида и функционала для каталога, и единичной карточки товара.

Если это действительно так, то рассмотрю другие темы.

Прошу сообщить срок и стоимость такой работы.