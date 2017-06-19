Обновить Джумлу и компоненты сайта.

$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка175 просмотров
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Обновить CMS Джумлу и все компоненты сайта.

7 лет назад
Sensession
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$15
2 дня
Качественная работа с подробным описанием выполненных услуг. Порадовала дополнительная консультация в других вопросах.
Хороший заказчик. Интересный проект, и мгновенная оплата. Работать понравилось, всем рекомендую.
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