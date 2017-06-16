Нужен разработчик который дружет в движком DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны знания css,php, java script для изменения движка DLE 10.6

Нужно переделать слайдеры и вкладки.

Нужно переделать модуль Переходы с dle 9.5 на DLE 10.6

7 лет назад
rsg_ua
Сергей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на WebAssyste

    Необходимо доработать сайт. 1. В шаблоне карточки товаров в Н2 "Отзывы" и "Есть вопросы?" Их нужно заменить стилями. 2. Настроить пагинацию (описание категории должно быть только на первой странице, к мета описанию необходимо добавить " - страница ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен разработчик под Битрикс

    Ищем разработчика под Битрикс для доработки интернет магазина. Задачи которые необходимо выполнить: 1. Внедрить уже составленное ТЗ по SEO оптимизации. ( генерация мета тегов, заголовков, небольшие доработки в верстке). 2. Доработать адаптивную верстку. 3. Обновить Битрикс, не обновлялся с ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вордпресс. Настроить формулу в плагине калькулятора WPCC

    $5

    Приветствую, друзья. Кто имеет опыт работы с плагином калькулятора WPCC. Нужно настроить формулу ипотечного кредитования. Формула не сложная, но там нужно возводить в степень и чет не получается так как нужно). Калькулятор в экселе я дам, там ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Joomla

    [b]Задача. [/b] Настроить модуль SobiPro на  Joomla. Установить необходимые модули и плагины на сайт. Установить подходящий шаблон и вывести модули на шаблон.Шаблона нет пока ( подходящий под модуль SobiPro ) Это базовая задача.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии с образцом на Wordpress

    $25

    Сделать сайт аналогичный http://www.chinasourcingbee.com Подойдет любая похожая бесплатная тема Вордпресс. Единственное условия - адаптивность. Нужно скопировать главную страницу, верхнее меню, по странице в каждом пункте. Вместо формы подписки в подвале - контактная форма (имя, e-mail, текст). Оплата электронной валютой Вебмани, ЯД, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка bitrix24

    1) Надо сделать чтобы каждый день приходило на почту расписание из bitrix24 версия проект или проект+ (то, что буду видеть из web интерфейса , т.е. + гугл календарь). Формат календаря на почте должен распечатываться ( ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно установить тему WordPress.

    Требуется развернуть покупную тему с поддержкой магазина WooCommerce на поддомене нашего сайта.  На главной странице (лэндинге) среди прочего должны располагаться  ссылки (картинки) на страницы разделов каталога. В разделе каталога – ссылки на страницы модели. На странице модели – ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Полный перенос товаров с одного сайта на другой OpenCart - ocStore

    Доброго дня, нужна помочь со следующем вопросом, есть два сайта, новый и старый. И нужно каталог товаров с фото, описанием, категориями, атрибутами, фильтрами перенести на новый. Всего около 1700 товаров и 100 категорий. Старый сайт ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад