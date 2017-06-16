Нужен разработчик который дружет в движком DLE

Приветствую, друзья. Кто имеет опыт работы с плагином калькулятора WPCC. Нужно настроить формулу ипотечного кредитования. Формула не сложная, но там нужно возводить в степень и чет не получается так как нужно). Калькулятор в экселе я дам, там ...