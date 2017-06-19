Натянуть сайт на Host CMS корпорация

Нужно сделать похожий сайт с artis.talantam.com По сути перенести на новый сайт весь функционал и интегрировать настроить другой шаблон. http://dle-net.ru/index.php?newsid=807 Оперативная связь в скайпе или вайбер Поэтапная оплата (без предоплаты). Техническое задание в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно донатянуть страницы каталог, товар, корзина.
Сайт dafish.ru
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно поправить главную страницу сайта. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Прошу откликаться только тех разработчиков, которые специализируются на Prestashop. Необходимо доработать доставку и порядок оформления заказа на новом сайте (затрагивает клиентскую и серверную часть, а также, админку) с базового до нечто похожего на http://unizoo.ru, только без функции ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо сделать копию модуля оплаты для OpenCart 2.1.0.2. Исходники модуля предоставлю.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужнo сделать нeсколько изменений в магaзине нa OpenCart 2 1. Привязaть прoдукты к поставщику. Импорт тoваpов нa сaйте рeализoвaн с пoмoщью самoпиcных cкpиптoв импoртa Bcего 9 cкpиптoв для импоpтa из рaзличныx иcтoчников. Я coздaл новoе ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
блог на wordpress некорректно работает плагин ? ранее добавленные тексты не отображаются в админке http://joxi.ru/vAWOYRVukgdDyA http://joxi.ru/l2ZxVn3T8zo3Zr Есть ошибки типа You should change the permissions on /var/www/bridesplaza/data/www/blog.bridesplaza.com/wp-content and make it more restrictive. Use your ftp client, or the following command to fix ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Hужен пpограммист для cms PrestaShop Есть интернeт мaгaзин, нужно иcпpавить нa нeм ошибки. Укaзывайте cвои pабoты нa данной cmsСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Нужно сделать доработку платного шаблона, на системе управления Drupal У меня есть подробное ТЗ, которого готов предоставить исполнителям Мне нужен исполнитель, который будет постоянно на связи Задание срочно В заявках указывайте свой скайп, желательно голосовая связьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать корзину и оформление заказа. в магазине на битрикс. Что есть: У нас 1 страница с корзиной и оформлением заказа на базе bitrix:sale.basket.basket (корзина) и оформление bitrix:sale.order.ajax (old_version) шаблона 1. В корзине вывести несколько свойств товара к ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужны знания css,php, java script для изменения движка DLE 10.6 Нужно переделать слайдеры и вкладки. Нужно переделать модуль Переходы с dle 9.5 на DLE 10.6Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад