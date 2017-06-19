Натянуть сайт на Host CMS корпорация

Прошу откликаться только тех разработчиков, которые специализируются на Prestashop. Необходимо доработать доставку и порядок оформления заказа на новом сайте (затрагивает клиентскую и серверную часть, а также, админку) с базового до нечто похожего на http://unizoo.ru, только без функции ...