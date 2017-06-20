Привести в порядок элементы в категории open cart 2.3

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка143 просмотра
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Необходимо доделать (привести в порядок) элементы в категории:

  • Поставить «+» «-» из блоков на главной или из карточки товара.
  • Сделать нормальный вывод опций в категории (опции всего две, поставить прямоугольники)
  • цена должна меняться в зависимости от выбранной опции или количества, также как в карточке товара
Сайт: http://halal-pizza.moscow/
7 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад