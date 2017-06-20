Привести в порядок элементы в категории open cart 2.3

Есть два интернет-магазина на Opencart. Один на Opencart 2.3.0.2, один на 1.5.6.4 Необходимо: 1) 1.5.6.4 сконвертировать базу под 2.3.0.2 и разместить на новом шаблоне http://unishop.101templates.ru/ сохранив структуру сайта 2) Opencart 2.3.0.2 - доработать технические моменты (редиректы, SEO ...