Создание сайта на modx revolution

Добрый день. Задача перенести сайт на битрикс. Из уникального функционала калькулятор с отправкой заявки. Первая задача перенести как есть. Оцените Ее. От вас срок/цена. Лицензию предоставим. Оплата по факту. Плачу всегда. Смотри отзывы.
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Дизайн, вёрстка и бизнес-логика готовы.
Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1RHf8Vq7_KikFMPYFhLfjtca1LMHdcs1Lcn1902_kyok/edit
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