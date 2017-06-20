Создание сайта на modx revolution

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки169 просмотров
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Дизайн, вёрстка и бизнес-логика готовы. 

Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1RHf8Vq7_KikFMPYFhLfjtca1LMHdcs1Lcn1902_kyok/edit

MODX
7 лет назад
dtgeorge
Юрий 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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