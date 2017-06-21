Перенести сайт на wordpress

Есть сайт cyprusinsurance.org/ru

сделан на nodejs

базы данных нет, все прописано сразу в код.

Есть исходник шаблон купленный и сертифицированный

Есть выгрузка всех файлов и доступ к ним.

Требуется:

Взять стили и информацию и прикрутить к Wordpress, возможность редактирования и добавления информации через ACF

Англоязычная версия, можно как доп поле, где пишешь версию на английском.

прикрутить api bitrix24 к формам и отправка данных формы на почту

Оплата по факту или поэтапно но после выполнения определенных работ. Никаких предоплат.

Хостинг предоставлю или можно на вашем, желательно бегет. Потом просто перенесем.