Перенести сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок16875 просмотров
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Есть сайт cyprusinsurance.org/ru 

сделан на nodejs  

базы данных нет, все прописано сразу в код. 

Есть исходник шаблон купленный и сертифицированный 

Есть выгрузка всех файлов и доступ к ним.  

Требуется:  

Взять стили и информацию и прикрутить к Wordpress, возможность редактирования и добавления информации через ACF  

Англоязычная версия, можно как доп поле, где пишешь версию на английском. 

прикрутить api bitrix24 к формам и отправка данных формы на почту 

Оплата по факту или поэтапно но после выполнения определенных работ. Никаких предоплат. 

Хостинг предоставлю или можно на вашем, желательно бегет. Потом просто перенесем.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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