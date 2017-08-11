Cделать хороший блог на вордпрессе

Прикладываю мини ТЗ. Проект на Битрикс. Готов на 80%, завершить некому, так как предыдущий исполнитель пропал со связи. Постоплата после того, как зальёте на наш сервер. Может быть часть предоплаты, когда проверим функционал у Вас на сервере. Бюджет 4000. ...