Cделать хороший блог на вордпрессе

Есть сайт. Но он не доделан. Хочу сохранить внешний вид сайта. Остальное сделать заново. сайт должен быть на WordPress Сайт должен быть адаптивен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В папке luxeo.com.ua/blog необходимо развернуть блог на вордпрессе.
За эталон берем netpeak . net/ ru/ blog/ (по функционалу нам не нужны мультиязычность и карма. )
ТЗ по ссылке ниже
https://docs.google.com/document/d/1bk9M9gtzR0fN2ahDq7JYk6x7FZtTRchKXwM77LJIE5o/edit#
Основной упор на качество отображения информации и на качество с позиции SEO.
Оплата по факту либо БС
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