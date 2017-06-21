Самонаполняемый сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок431 просмотр
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Нужен англоязычный самонаполняемый сайт на WordPress тематики Кино.

Необходимо поставить WP, найти подходящую тему, либо настроить стандартный плагин под RSS, либо уставновить подходящий (можно что-то из этих https://postovoy.net/7-wordpress-plaginov-dlya-avtonapolneniya-bloga.html или свои наработки), найти источник(и) для сбора постов, настроить работу.

Домен, хостинг, выбранный плагин предоставляю.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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