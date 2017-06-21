Доработка сайта на Wordpress (Woocommerce)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки270 просмотров
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Добрый день!

Интересует доработка сайта, построенного на wordpress ( woocommerce ) .

Ссылка :pangababy.com

Краткое ТЗ:

1)Подключить CRM- систему (Мой Склад) к woocommerce

2)Подключить по API транспортную компанию ( ГРАСТИН, СДЭК ) к woocommerce.

WordPressДоработка сайта на WordPressWooCommerce
6 лет назад
Jeronimo-go
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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