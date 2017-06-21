Wordpress программная доработка сайта

Есть сайт [url=http://cyprusinsurance.org/ru]cyprusinsurance.org/ru[/url] сделан на nodejs базы данных нет, все прописано сразу в код. Есть исходник шаблон купленный и сертифицированный Есть выгрузка всех файлов и доступ к ним. Требуется: Взять стили и информацию и прикрутить к Wordpress, возможность редактирования и добавления информации ...